Пензенцам рассказывают основы профилактики заражения коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T09:05:12+03:00

Рекомендации по дезинфекции полезные не только руководителям предприятий и управляющих организаций

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В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения заболевания на территории региона необходимо ежедневное проведение профилактических дезинфекционных мероприятий в подъездах многоквартирных жилых домов, офисах.

Для проведения дезинфекции нужно использовать дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению на территории Российской Федерации. Для уничтожения микроорганизмов важно соблюдать время и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.

При обработке необходимо уделять особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил и кнопок лифта.

Кожные антисептики для обработки рук персонала - «Бонадерм», «Альфасептин», «Октенисепт»,» Чистея», «Экобриз антисептический гель» и другие.

Работа с дезинфицирующими средствами должна проводиться с обязательной защитой кожи рук, органов зрения, дыхательной системы. При этом должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, защитные очки, перчатки).

Необходимо организовать регулярное проветривание помещений (каждые 2 часа).

Подробнее о предприятиях Пензы и Пензенской области, проводящих дезинфекционные мероприятия, а также рекомендуемых к использованию препаратов

ИСТОЧНИК KP.RU