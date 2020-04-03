В Пензенской области конфликт на почве ревности закончился убийством

3 Апр 2020 2020-04-03T08:27:04+03:00

Вызов супругом скорой помощи уже ничем не мог помочь пострадавшей

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Ночью 23 марта между супругами, проживающими в селе Аргамаково Белинского района Пензенской области, конфликт на почве ревности закончилась убийством.

В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес своей жене удар рукой в область лица, от которого она упала на пол, а затем ударил ногой в область живота.

Через непродолжительное время от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь.

Белинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины 1988 года рождения.

Мужчина 1985 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU