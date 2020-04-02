Пензенцы могут пожаловаться на проблемы с общественным транспортом
По итогам сегодняшнего мониторинга было принято решение увеличить количество автобусов малой вместимости на ряде маршрутов
Изменить размер текста:
После приостановки движения троллейбусов и ряда автобусов Управление транспорта и связи города проверило работу предприятий-перевозчиков. Мониторинг показал, что на части маршрутов нарушается график движения.
По итогам проверки было принято решение увеличить с завтрашнего дня количество транспорта на маршрутах № 17, 27, 54, 63, 82с, 89. В случае выявления неудовлетворительной работы общественного транспорта жители города могут обратиться в Управление транспорта и связи города Пензы по телефону 54-06-92.
ИСТОЧНИК KP.RU