Губернатор Иван Белозерцев посетил клиническую больницу № 4

2 Апр 2020 2020-04-02T18:02:06+03:00

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Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил готовность стационара больницы к приему пациентов. В учреждении развернуто 287 коек, из них 17 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. В учреждении также был создан неснижаемый трехмесячный запас необходимых лекарств. По поручению губернатора будут выделены средства на закупку дополнительных коек.

- Мы готовимся к тому, чтобы предоставить больше мест при развитии неблагоприятной ситуации. Лучше перестраховаться, выявить и изолировать как можно больше людей, зараженных коронавирусной инфекцией, чтобы они не контактировали с другими гражданами, - отметил губернатор Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU