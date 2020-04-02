Коронавирус в Мордовии: на домашнем карантине находятся 475 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T16:54:35+03:00

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По данным оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Мордовии на 2 апреля 2020 года в республике остается четыре подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев, на стационарном лечении и обследовании в республиканской инфекционной больнице находятся 20 человек. Один пациент в состоянии средней степени тяжести, остальные - легкой, их состояние ближе к удовлетворительному.

В целом по Мордовии 475 человек находятся на домашнем карантине. 210 человек сняты с амбулаторного наблюдения. По словам заместителя министра здравоохранения РМ Сергея Саушева, они чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU