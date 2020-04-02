2020-04-02T15:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Цена прогулки детей в Пензе во время коронавируса - штраф до 50 тысяч рублей

К родителям и законным представителям несовершеннолетних детей будут применяться административные меры
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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В соответствии с постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 о режиме повышенной готовности, граждане обязаны с 31 марта соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания.

Исключения: обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, к ближайшему магазину для приобретения товаров и услуг, не запрещенных к обороту, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.

В случае нарушения правил, установленных вышеуказанным постановлением, будут применены меры административной ответственности. В частности, предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

В случае систематического неисполнения вышеуказанного постановления детьми к их родителям и законным представителям будут применяться административные меры в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Уважаемые родители, будьте внимательнее к своим детям, объясняйте им правила безопасного поведения в сложившейся ситуации и не нарушайте их сами. Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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