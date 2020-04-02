Митрополит Серафим совершит воздушный крестный ход над Пензенской областью
Владыка облетит воздушное пространство над регионом на самолете
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В субботу, 4 апреля, с 7:30 до 9:30 митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери. В это время все верующие призываются на совместную молитву. Пребывая в своих домах, можно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU