Митрополит Серафим совершит воздушный крестный ход над Пензенской областью

2 Апр 2020 2020-04-02T14:21:19+03:00

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В субботу, 4 апреля, с 7:30 до 9:30 митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери. В это время все верующие призываются на совместную молитву. Пребывая в своих домах, можно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU