В Заречном под наблюдением находятся 103 человека, вернувшихся из-за рубежа

2 Апр 2020 2020-04-02T13:31:42+03:00

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По информации Межрегионального управления № 59 ФМБА России, на сегодня в городе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 133 жителя, из них 103 – граждане, вернувшиеся недавно из стран, где были зафиксированы случаи заболевания новой инфекцией. Остальные 30 контактировали с лицами, приехавшими из-за рубежа. Сняты с наблюдения 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU