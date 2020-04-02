2020-04-02T12:57:10+03:00
Общество

Иван Белозерцев перечислит свою месячную зарплату в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом

Об этом губернатор Пензенской области сообщил в своем Instagram [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
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Накануне стало известно, что на базе Пензенского отделения «Союза женщин России» будет создан Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом. Средства, перечисляемые на его реквизиты, будут направлены на покупку лекарств для медицинских учреждений региона, средств индивидуальной защиты и оказание адресной помощи пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям.

Губернатор Иван Белозерцев в своем Instagram выложил видео, в котором сообщил о своем желании перечислить в Фонд свою месячную заработную плату.

- Поступления в Фонд уже начались, - отметил глава региона. – Идут средства и от предприятий, и от простых граждан.

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Иван Белозерцев перечислит свою зарплату в Фонд борьбы с коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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