Иван Белозерцев перечислит свою месячную зарплату в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом
Накануне стало известно, что на базе Пензенского отделения «Союза женщин России» будет создан Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом. Средства, перечисляемые на его реквизиты, будут направлены на покупку лекарств для медицинских учреждений региона, средств индивидуальной защиты и оказание адресной помощи пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям.
Губернатор Иван Белозерцев в своем Instagram выложил видео, в котором сообщил о своем желании перечислить в Фонд свою месячную заработную плату.
- Поступления в Фонд уже начались, - отметил глава региона. – Идут средства и от предприятий, и от простых граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU