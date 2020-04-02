Мэр Пензы провел прием граждан по телефону
Вчера мэр Пензы Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону. В работе также приняли участие руководители профильных отделов администрации Пензы и городских учреждений.
Председатель гаражно-строительного кооператива «Росток» от имени автовладельцев обратился с вопросом о предоставлении земельных участков под гаражами в собственность. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости земельные участки имеют статус «временные».
- Граждане, которые построили на участках гаражи, могут обратиться с заявлением и перезаключить договор на право аренды. Остальные могут подождать до 2022 года, когда в соответствии с законодательством статус «временный» автоматически утратится, и появится возможность переоформить участки, сменив статус на «постоянный», - отметил Андрей Вячеславович.
Всего главе городской администрации поступило семь вопросов. Все они взяты на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU