Мэр Пензы провел прием граждан по телефону

2 Апр 2020 2020-04-02T12:44:00+03:00

Такой формат общения был выбран в связи с эпидемиологической обстановкой

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Вчера мэр Пензы Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону. В работе также приняли участие руководители профильных отделов администрации Пензы и городских учреждений.

Председатель гаражно-строительного кооператива «Росток» от имени автовладельцев обратился с вопросом о предоставлении земельных участков под гаражами в собственность. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости земельные участки имеют статус «временные».

- Граждане, которые построили на участках гаражи, могут обратиться с заявлением и перезаключить договор на право аренды. Остальные могут подождать до 2022 года, когда в соответствии с законодательством статус «временный» автоматически утратится, и появится возможность переоформить участки, сменив статус на «постоянный», - отметил Андрей Вячеславович.

Всего главе городской администрации поступило семь вопросов. Все они взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU