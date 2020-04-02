2020-04-02T11:13:32+03:00
Происшествия

Житель Мордовии предстанет перед судом за изнасилование 16-летней девушки

ЧП произошло в декабре
Анна ЧЕРНАЯ
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40-летний житель Теньгушевского района Мордовии предстанет перед судом за изнасилование совершеннолетней. По данным следствия, 8 декабря прошлого года он оказался в доме своей бывшей жены, в гостях у которой была 16-летняя девушка. В момент, когда женщина отлучилась из дома, мужчина изнасиловал пострадавшую.

Девушка обратилась в полицию. Мужчину удалось задержать не сразу: он скрывался у родственников. 10 декабря злоумышленник был заключен под стражу.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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