«СтанкоМашСтрой» работает в режиме онлайн

2 Апр 2020 2020-04-02T09:47:35+03:00

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В связи с распространением коронавирусной инфекции президент страны Владимир Путин издал Указ и объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, подчеркнув, что сейчас важно предотвратить смертельную угрозу. Руководство компании «СтанкоМашСтрой», как ответственный работодатель, проявив сознательность и заботу о своих сотрудниках и партнерах, приняло решение о дистанционном режиме работы.

Ранее в марте, в связи с закрытием границ и невозможностью посещения предприятия зарубежными клиентами, специалистами «СтанкоМашСтрой» впервые была проведена приемка станка в режиме видеосвязи. Данная мера будет доступна для покупателей металлообрабатывающего оборудования в течение всего неблагоприятного периода.

Менеджеры компании готовы проконсультировать и ответить на все вопросы относительно видов выпускаемого оборудования, технических и технологических особенностей, ценовой политики. Звоните 8-800-250-88-55.

Уважаемые наши коллеги и партнеры! Соблюдайте меры безопасности, не выходите из дома без крайней необходимости. Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» остаются с вами на онлайн-связи.

ИСТОЧНИК KP.RU