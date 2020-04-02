Проверки на дорогах Мордовии

2 Апр 2020 2020-04-02T12:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях реализации ограничений, введенных Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019», Владимир Волков издал распоряжение от 1 апреля. В нем предложено:

1. Организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики, обеспечить сотрудников служебными удостоверениями, а при отсутствии служебных удостоверений справками об осуществлении трудовой деятельности в произвольной форме (с предъявлением паспорта).

2. Волонтерам иметь при себе паспорт и личную карточку (бейдж) волонтера.

Правительству Республики Мордовия поручено организовать работу по реализации настоящего распоряжения. Кроме того, проработать вопрос о порядке передвижения граждан, в отношении которых в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. действуют ограничения на передвижение.

ИСТОЧНИК KP.RU