2020-04-02T08:34:23+03:00
Происшествия

В Пензе конфликт соседей у подъезда закончился ударом ножом

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области
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Все произошло вечером 29 марта. На улице Лядова, около дома встретились проживающие в одном подъезде двое мужчин. Подробности внезапно возникшей ссоры установит следствие. А печальный финал конфликта, увы, известен - удар ножом в область грудной клетки. Спустя некоторое время, вероятно, осознав совершенное, нападавший вызвал скорую помощь. А житель соседнего дома обратился в органы полиции.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, мужчина 1978 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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