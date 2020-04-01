Где купить медицинские маски в Пензе

1 Апр 2020 2020-04-01T17:36:16+03:00

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Пензенские предприниматель Ирина Букина при содействии регионального Минпрома поставила в аптеки сети «Фармация» 70 тысяч трехслойных масок. Следующая партия – от группы компаний «Дельрус» - поступит в продажу до 5 апреля. Кроме того, ОАО «Фармация» был организован пошив четырехслойных многоразовых марлевых повязок..

В процесс изготовления масок активно включились и другие предприятия. Предприниматель Н.В. Кузнецова организовала производство шестислойных марлевых масок в количестве более 300 шт./сутки. Производитель уже заключил договоры с рядом промышленных предприятий Пензенской области, оптовые поставки осуществляются регулярно. Предприниматели Буракова О.Л. и Рыгалов А.С. также начали изготовление масок. Можно заказать защитные маски в ателье «ЗимаЛето», (ул. Московская, 66, ТД «Велес», 3й этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU