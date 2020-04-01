В Пензенской области введен запрет на весенний сезон охоты

1 Апр 2020 2020-04-01T16:07:32+03:00

Решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства природных ресурсов и экологии РФ

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«Просим всех охотников отнестись с пониманием и не нарушать режим самоизоляции, и правила охоты. Сотрудники охотничьего надзора совместно с национальной гвардией будут постоянно патрулировать охотничьи угодья с целью пресечения и выявления нарушений охотничьего законодательства и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах», - сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Напоминаем, что осуществление охоты с нарушением сроков охоты влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.

Что касается уже выданных разрешений на добычу объектов животного мира, прорабатывается механизм переноса данных разрешений на летне-осенний сезон охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU