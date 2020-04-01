1 Апр 2020 2020-04-01T15:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, по состоянию на 1 апреля в Мордовии подтвержден еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«В республиканской инфекционной больнице на утро 1 апреля находилось 23 человека, еще один человек сейчас госпитализируется. На сегодняшний день диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у четверых из них. Один пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию находится в реанимации с пневмонией, его состояние стабильно тяжелое. Сейчас медики ждут подтверждения или опровержения диагноза из федерального центра города Москвы», - подчеркнул Олег Маркин.

Он также сообщил, что более 400 человек в республике находятся на домашнем карантине. В санатории «Лесная сказка», выделенном под обсерватор в Саранске, сейчас находятся два человека, контактировавших с пациентом, госпитализированным в инфекционную больницу из Зубово-Полянского района.

«В настоящее время ситуация в республике по коронавирусной инфекции находится под контролем. Практически все жители региона, выехавшие за границу, оттуда вернулись. Сейчас в качестве носителей коронавирусной инфекции рассматриваются приехавшие в республику гости из других городов России, где неблагополучная эпидобстановка. Для этих целей и вводится режим самоизоляции, когда выходить из дома следует только в случае острой необходимости», - отметил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

ИСТОЧНИК KP.RU