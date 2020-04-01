2020-04-01T14:50:04+03:00
Общество

Жителей Пензенской области освободят от платы за капитальный ремонт на три месяца

Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня глава региона встретился с директором Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Натальей Моисеевой. В ходе разговора губернатор уточнил, как реализуется программа капремонта на территории Пензенской области.

По информации руководителя фонда, на сегодня в 28 домах работы уже завершились. Также были заключены договоры на ремонт 166 зданий, в 103 из которых он уже ведется. В остальных работы временно прекращены из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. По 69 объектам проводятся конкурсные процедуры.

Иван Белозерцев поручил поддержать горожан и освободить их от уплаты взносов по программе капитального ремонта на три месяца.

- Ремонтом, конечно, заниматься нужно, - отметил губернатор. - Но сегодня важнее уменьшить сумму обязательных платежей для жителей, чьи доходы в данной ситуации могут снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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