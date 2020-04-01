В Мордовии введен особый пожароопасный режим

1 Апр 2020 2020-04-01T14:34:54+03:00

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В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на территории Мордовии введен особый противопожарный режим. Главное управление МЧС России по РМ напоминает: с наступлением весенне-летнего периода возникает опасность природных пожаров. Граждан просят не сжигать траву и мусор на территориях предприятий, вблизи домов и лесных массивов.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа до четырехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU