В Мордовии введен особый пожароопасный режим
В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на территории Мордовии введен особый противопожарный режим. Главное управление МЧС России по РМ напоминает: с наступлением весенне-летнего периода возникает опасность природных пожаров. Граждан просят не сжигать траву и мусор на территориях предприятий, вблизи домов и лесных массивов.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа до четырехсот тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU