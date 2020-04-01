2020-04-01T14:29:43+03:00
Общество

Контроль за соблюдением самоизоляции в Пензе: сотрудники полиции раздают листовки

Представители регионального управления МВД напоминают гражданам о режиме самоизоляции
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Пензенская полиция оказывает содействие службе Роспотребнадзора и медицинским работникам в обеспечении карантинных мероприятий – особенно это касается пожилых людей и подростков. Правоохранители раздают им листовки и напоминают о важности соблюдения режима.

Законодательством Российской Федерации предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В случае выявления граждан, получивших официальные предписания Роспотребнадзора находиться дома и нарушивших эти требования, они будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы. В настоящее время данной санкции уже были подвергнуты двое жителей Пензы.

В настоящее время такие протоколы составлены в отношении двух жителей областного центра. Кроме того, нарушение требований режима карантина, вызвавшее массовое заболевание граждан, влечёт уголовную ответственность.

С учетом этого полиция Пензенской области просит граждан соблюдать меры личной безопасности, в том числе режим домашней самоизоляции, воздержаться от прогулок, не посещать общественные места, соблюдать дистанцию в магазинах и аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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