Контроль за соблюдением самоизоляции в Пензе: сотрудники полиции раздают листовки
Пензенская полиция оказывает содействие службе Роспотребнадзора и медицинским работникам в обеспечении карантинных мероприятий – особенно это касается пожилых людей и подростков. Правоохранители раздают им листовки и напоминают о важности соблюдения режима.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В случае выявления граждан, получивших официальные предписания Роспотребнадзора находиться дома и нарушивших эти требования, они будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы. В настоящее время данной санкции уже были подвергнуты двое жителей Пензы.
В настоящее время такие протоколы составлены в отношении двух жителей областного центра. Кроме того, нарушение требований режима карантина, вызвавшее массовое заболевание граждан, влечёт уголовную ответственность.
С учетом этого полиция Пензенской области просит граждан соблюдать меры личной безопасности, в том числе режим домашней самоизоляции, воздержаться от прогулок, не посещать общественные места, соблюдать дистанцию в магазинах и аптеках.
ИСТОЧНИК KP.RU