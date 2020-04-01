ВОЗ высоко оценила меры России против коронавируса
Корреспонденты «Комсомольской правды» собрали свежие новости о борьбе с коронавирусом на утро 1 апреля.
ВОЗ высоко оценила меры России против коронавируса. Мелита Вуйнович считает, что предпринятые российским правительством масштабные меры борьбы с коронавирусом COVID-19 помогут избежать «европейского» сценария эпидемии в нашей стране.
Наряду с Пензенской областью, на сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 51 регионе Российской Федерации.
Есть и другие хорошие новости.
Ученые из московского инновационного центра «Сколково» рассказали, что нашли способ эффективно бороться с бактериями, грибками и вирусами. Российские специалисты утверждают, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса COVID-19.
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,061%, индексация коснется почти четырех миллионов россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU