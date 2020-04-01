1 Апр 2020 2020-04-01T10:47:19+03:00

Наряду с Пензенской областью, на сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 51 регионе Российской Федерации

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Корреспонденты «Комсомольской правды» собрали свежие новости о борьбе с коронавирусом на утро 1 апреля.

ВОЗ высоко оценила меры России против коронавируса. Мелита Вуйнович считает, что предпринятые российским правительством масштабные меры борьбы с коронавирусом COVID-19 помогут избежать «европейского» сценария эпидемии в нашей стране.

Наряду с Пензенской областью, на сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 51 регионе Российской Федерации.

Есть и другие хорошие новости.

Ученые из московского инновационного центра «Сколково» рассказали, что нашли способ эффективно бороться с бактериями, грибками и вирусами. Российские специалисты утверждают, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса COVID-19.

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,061%, индексация коснется почти четырех миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU