Печальная весть о кончине в Пензе 75-летнего пациента с коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T10:07:03+03:00

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Согласно патологоанатомическому вскрытию смерть пациента наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

В анамнезе мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью лёгких.

А как у них

В Москве от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, причем у всех них были сопутствующие заболевания. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали кардиосклерозом, гипертонической болезнью, ХОБЛ, у троих из них был сахарный диабет, а у одной из пациенток было еще и онкологическое заболевание.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Психологи МЧС советуют россиянам на карантине поменьше читать «эмоционально заряженных новостей», потому что резкое изменение привычного уклада жизни, необходимость находиться в самоизоляции дома и без того могут быть источником стресса и тревоги.

ИСТОЧНИК KP.RU