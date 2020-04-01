1 Апр 2020 2020-04-01T08:21:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В соответствии с поручением Правительства РФ от 26 марта 2020 года, а также постановлением губернатора Пензенской области о введение режима повышенной готовности на территории региона проводятся ограничительные мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья людей.

В Пензе родителям рекомендовано ограничить нахождение детей на улице.

По информации пресс-службы Администрации Пензы, Управлением образования города и руководителями образовательных учреждений организовано дополнительное информирование родителей с помощью мессенджера Viber о необходимости нахождения детей по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU