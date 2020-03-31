Губернатор Иван Белозерцев выразил соболезнования семье умершего мужчины

31 Март 2020 2020-03-31T21:32:45+03:00

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Сегодня стало известно, что 75-летний пациент, у которого был диагностирован коронавирус, скончался. У мужчины были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и сердечно-сосудистая недостаточность.

- Я глубоко соболезную родным, семье, потерявшей близкого человека, - сказал губернатор Иван Белозерцев. - Это наша с вами общая боль. Сегодня наши врачи мужественно борются за жизнь и здоровье, делая все возможное для того, чтобы они выздоравливали. Так будет всегда. Наши больницы обеспечены всем необходимым: оборудованием, лекарствами, развернуты дополнительные койки. Но самое главное сейчас – соблюдение режима максимальной самоизоляции и правил профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU