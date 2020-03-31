Коронавирус в Мордовии: новых заболевших не зарегистрировано
По данным оперативного штаба на 31 марта 2020 года в Мордовии остается три подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.
- 20 пациентов находятся на стационарном лечении. Состояние у всех легкой степени тяжести, ближе к удовлетворительному. На домашнем карантине находятся 416 человек. 153 человека сняты с амбулаторного наблюдения в связи с отсутствием у них клинических проявлений заболевания, - отметил Сергей Саушев.
ИСТОЧНИК KP.RU