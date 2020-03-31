Пензенский минздрав ответит на вопросы о коронавирусе по электронной почте
Министерство здравоохранения Пензенской области выделило специальный электронный адрес для консультация населения по вопросам коронавирусной инфекции. Обращения принимаются на адрес covid@mzs.penza.net.
Граждане могут получить ответы на вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи на дому, сложностями при вызове врача и скорой медицинской помощи, оказанием медицинской помощи пациентам кардиологического профиля, больным эндокринологического профиля, больным сахарным диабетом и другие.
Помимо сути вопроса в электронном письме для обратной связи необходимо указать ф.и.о., адрес и контактный сотовый телефон. Срок рассмотрения обращения и работы по нему составит одни сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU