Пензенец украл у собутыльника деньги, продукты и тонометр
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности
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63-летний житель Пензы обратился в полицию. Мужчина рассказал, что накануне вечером в своей квартире на улице Молодогвардейской распивал спиртное с ранее незнакомым ему мужчиной. Когда праздник подошел к концу и гость ушел, хозяин жилища обнаружил пропажу пяти тысяч рублей, продуктов питания и тонометра.
Стражи порядка быстро вычислили собутыльника пострадавшего – им оказался 40-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Свою вину в краже он признал.
По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU