2020-03-31T16:49:49+03:00
Происшествия

Пензенец украл у собутыльника деньги, продукты и тонометр

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности
Анна ЧЕРНАЯ
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63-летний житель Пензы обратился в полицию. Мужчина рассказал, что накануне вечером в своей квартире на улице Молодогвардейской распивал спиртное с ранее незнакомым ему мужчиной. Когда праздник подошел к концу и гость ушел, хозяин жилища обнаружил пропажу пяти тысяч рублей, продуктов питания и тонометра.

Стражи порядка быстро вычислили собутыльника пострадавшего – им оказался 40-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Свою вину в краже он признал.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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