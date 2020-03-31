2020-03-31T16:31:36+03:00
Общество

В Саранске демонтируют мангалы на набережной Луховского пруда

Это будет сделано по поручению главы города Петра Тултаева
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несмотря на сложную обстановку в стране и регионе, некоторые жители Мордовии вовсе не прочь рискнуть собственным здоровьям и провести выходные вне дома. Поведение граждан и меры борьбы с ним обсудили на заседании оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа.

- Нерабочая неделя – это не время для жарки шашлыков и прогулок, - напомнил присутствующим мэр города Петр Тултаев. - Горожане должны проявлять сознательность и самодисциплину и не выходить на улицу без острой необходимости.

На прошлых выходных на набережной Луховского пруда было замечено много отдыхающих. По поручению Петра Тултаева мангалы на ее территории будут демонтированы. Также со вчерашнего дня для посетителей закрылись все городские парки и был ограничен доступ на детские игровые комплексы на площадях в микрорайонах города и во дворах. Однако в оперативный штаб стали поступать сообщения о том, что жители города все равно водят своих детей играть на площадки, срывая ленты, преграждающие путь.

- Доступ на детские площадки мы ограничили, в первую очередь, думая о вашем здоровье и здоровье ваших детей и внуков! Давайте будем благоразумными в сегодняшних условиях! Задумайтесь о том, что может случиться, если не соблюдать все профилактические меры, - обратился к жителям Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Мордовии: новых заболевших не зарегистрировано
Пензенский минздрав ответит на вопросы о коронавирусе по электронной почте
Пензенец украл у собутыльника деньги, продукты и тонометр
В Саранске демонтируют мангалы на набережной Луховского пруда
В компании «СтанкоМашСтрой» обсудили повышение производительности труда
В Пензе обрабатывают остановки, скамейки и перила
В Пензенской области начался пожароопасный сезон
Куда звонить пензенцам при симптомах ОРВИ?
Денис Майданов призвал пензенцев оставаться дома
Компания «СтанкоМашСтрой» стала победителем регионального конкурса «Экспортер года»
В Саранске «Мерседес» наехал на девушку на пешеходном переходе
Жительница Пензенской области подралась с полицейской
Бизнес поддержал волонтеров ОНФ Мордовии
Компания из Пензы лишилась 2 млн рублей, покупая сельхозтехнику
Александр Никишин: «Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется»
В Пензенской области изменена работа МРЭО ГИБДД
В Пензе двое несовершеннолетних случайно отправились в «большое плавание»
Для возвращения на Родину
Пожар в Торбеевском районе Мордовии повредил 19 строений
Жительница Пензы ударила мужчину ножницами
Некоторые предприятия Мордовии продолжат работать
Владимир Волков: «Сейчас самое время проявить разумную осторожность»
В понедельник в Пензе проверят торговые центры и кафе
Общественный транспорт Пензы переходит на режим выходного дня
В Пензе вор заснул на месте преступления