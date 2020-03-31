В Саранске демонтируют мангалы на набережной Луховского пруда

31 Март 2020 2020-03-31T16:31:36+03:00

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Несмотря на сложную обстановку в стране и регионе, некоторые жители Мордовии вовсе не прочь рискнуть собственным здоровьям и провести выходные вне дома. Поведение граждан и меры борьбы с ним обсудили на заседании оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа.

- Нерабочая неделя – это не время для жарки шашлыков и прогулок, - напомнил присутствующим мэр города Петр Тултаев. - Горожане должны проявлять сознательность и самодисциплину и не выходить на улицу без острой необходимости.

На прошлых выходных на набережной Луховского пруда было замечено много отдыхающих. По поручению Петра Тултаева мангалы на ее территории будут демонтированы. Также со вчерашнего дня для посетителей закрылись все городские парки и был ограничен доступ на детские игровые комплексы на площадях в микрорайонах города и во дворах. Однако в оперативный штаб стали поступать сообщения о том, что жители города все равно водят своих детей играть на площадки, срывая ленты, преграждающие путь.

- Доступ на детские площадки мы ограничили, в первую очередь, думая о вашем здоровье и здоровье ваших детей и внуков! Давайте будем благоразумными в сегодняшних условиях! Задумайтесь о том, что может случиться, если не соблюдать все профилактические меры, - обратился к жителям Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU