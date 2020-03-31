В компании «СтанкоМашСтрой» обсудили повышение производительности труда

31 Март 2020 2020-03-31T15:33:06+03:00

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В компании «СтанкоМашСтрой» прошло совещание, посвященное первым итогам реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта, который стартовал на предприятии 3 декабря 2019 года. Методикам и инструментам бережливого производства специалистов «СтанкоМашСтрой» обучают эксперты Федерального центра компетенций по производительности труда (ФЦК).

В качестве пилотной площадки, которая станет образцом для модернизации всего предприятия, был выбран участок по сборке универсального токарно-винторезного станка серии СТ 16к20. За три месяца проекта участники рабочей группы совместно с экспертами ФЦК провели диагностику текущего состояния данного участка. В ходе комплексного анализа производственного процесса с помощью инструментов бережливого производства были выявлены проблемы и сформированы предложение по их устранению.

- Наша рабочая группа организовала и внедрила пилотный участок по изготовлению комплектующих, а именно задних бабок на принципах Канбан-метода. На этом участке будут внедрены и отработаны обязательные инструменты бережливого производства. В дальнейшем сформированная программа, как должен выглядеть процесс при устранении всех видов потерь - перепроизводство, излишние запасы, ненужная транспортировка, лишние движения, брак, ожидание, избыточная обработка, и вскрытии резервов производительности труда -оборудования, потенциала сотрудников, будет вводиться на участках по сборке токарных станков, - рассказал заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов.

Генеральный директор компании Олег Кочетков высоко оценил проделанную работу своих сотрудников совместно с экспертами ФЦК и выразил надежду, что достигнутые результаты позволят максимально оптимизировать все процессы производства, улучшить качества выпускаемого оборудования, снизить себестоимости и повысить конкурентоспособность, а главное, производительность труда.

ИСТОЧНИК KP.RU