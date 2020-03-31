В Пензе обрабатывают остановки, скамейки и перила

31 Март 2020 2020-03-31T15:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях безопасности в городе моют не только общественный транспорт, но и перильные ограждения, лестничные сходы, поручни и скамейки в местах общего пользования. Для дезинфекции применяется специальный раствор, безопасный для людей и животных.

- Эти меры необходимы, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции в городе. Эффект средства действует 32 дня, - пояснил начальник Управления ГОЧС по г. Пензе Алексей Михайлов.

Сегодня с утра обработке подвергся центр города - улицы Московская и Славы, площадь Ленина, скверы Пушкина и Лермонтова и др. Также обработка осуществлялась в сквере «Бесмертный полк» на проспекте Победы, в «Могилевском дворике» в микрорайоне Арбеково и в парке им. В. Г. Белинского на Западной поляне. Дезинфекции подверглись и остановки по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU