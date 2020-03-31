В Пензенской области начался пожароопасный сезон

31 Март 2020 2020-03-31T15:17:52+03:00

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В Пензе возросло количество пожаров – только за прошедшие выходные их было девять. Начальник городского Управления ГОЧС Алексей Михайлов отметил, что, несмотря на разъяснительную работу с населением и профилактические рейды, основной причиной возгораний по-прежнему остается несоблюдение жителями правил пожарной безопасности.

Мэр Пенза Андрей Лузгин поручил обратить внимание на места отдыха горожан, лесные массивы в черте города:

– Думаю, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в ближайшие выходные найдутся желающие отправиться в лес на пикник. Организуйте рейдовые мероприятия, напоминайте людям об ответственности за разведение костров в лесу, сжигание сухой травы и бытового мусора. Это вопрос общей безопасности пензенцев.

Он распорядился активизировать устройство новых и обновление существующих минерализированных полос. На данном этапе проведена опашка в микрорайонах Заря и Нефтяник, а также на территории Первомайского района. По его распоряжению на особый контроль взят вопрос технического состояния пожарных гидрантов, находящихся на балансе ООО «Горводоканал».

С 30 марта на территории региона действует пожароопасный сезон. Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону: 8-800-100-94-00 или 62-84-50.

ИСТОЧНИК KP.RU