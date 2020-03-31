2020-03-31T13:48:12+03:00
Здоровье

Куда звонить пензенцам при симптомах ОРВИ?

Напоминаем вам, что посещать поликлинику, даже если вы уверены, что у вас просто простуда, не рекомендуется
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Министерство здравоохранения Пензенской области убедительно просит жителей при первых симптомах гриппа и ОРВИ (повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель, насморк, боль и першение в горле, озноб) отказаться от посещения поликлиники и вызвать врача на дом.

Вызов врача на дом осуществляется по телефонам контакт-центров:

- для взрослого населения: 999-130 или 8-937-431-54-40;

- для детей: 990-130 или 8-937-412-60-29.

Для вызова врача на дом можно также позвонить в поликлинику по месту жительства.

Врач, оценив состояние пациента, назначит лечение и дальнейшее оказание медицинской помощи либо в домашних условиях, либо в условиях стационара. В случае лечения на дому, пациенту оформляется листок временной нетрудоспособности без посещения медицинской организации.

Министерство здравоохранения Пензенской области убедительно просит население оставаться дома и минимизировать выход на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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