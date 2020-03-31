Куда звонить пензенцам при симптомах ОРВИ?
Министерство здравоохранения Пензенской области убедительно просит жителей при первых симптомах гриппа и ОРВИ (повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель, насморк, боль и першение в горле, озноб) отказаться от посещения поликлиники и вызвать врача на дом.
Вызов врача на дом осуществляется по телефонам контакт-центров:
- для взрослого населения: 999-130 или 8-937-431-54-40;
- для детей: 990-130 или 8-937-412-60-29.
Для вызова врача на дом можно также позвонить в поликлинику по месту жительства.
Врач, оценив состояние пациента, назначит лечение и дальнейшее оказание медицинской помощи либо в домашних условиях, либо в условиях стационара. В случае лечения на дому, пациенту оформляется листок временной нетрудоспособности без посещения медицинской организации.
Министерство здравоохранения Пензенской области убедительно просит население оставаться дома и минимизировать выход на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU