Денис Майданов призвал пензенцев оставаться дома

31 Март 2020 2020-03-31T12:25:58+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев опубликовал ролик в социальных сетях.

- Сейчас очень важно соблюдать максимальную социальную изоляцию, чтобы оставить угрозу. Об этом мы говорили с Денисом Майдановым, и он записал специально для жителей нашей области это видео, - отметил глава региона.

Сам певец призвал горожан не рисковать своим здоровьем и оставаться дома:

- Не выходите на улицу и не содействуйте распространению инфекции. Больницы в Испании, Италии, США переполнены. Медицина их не справляется с количеством зараженных, очень много смертей. Наша с вами задача – не подвергнуть такой нагрузке наших врачей. Давайте постараемся остановить распространение инфекции тем, что прекратим контакты друг с другом.

Денис Майданов предложил взамен прогулок и посещения общественных мест проводить время со своими близкими, смотреть фильмы, читать книги и попросил беречь друг друга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="382" height="480" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/769892" frameborder="0"></iframe> Денис Майданов обратился к жителям Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU