Денис Майданов призвал пензенцев оставаться дома
Губернатор Иван Белозерцев опубликовал ролик в социальных сетях.
- Сейчас очень важно соблюдать максимальную социальную изоляцию, чтобы оставить угрозу. Об этом мы говорили с Денисом Майдановым, и он записал специально для жителей нашей области это видео, - отметил глава региона.
Сам певец призвал горожан не рисковать своим здоровьем и оставаться дома:
- Не выходите на улицу и не содействуйте распространению инфекции. Больницы в Испании, Италии, США переполнены. Медицина их не справляется с количеством зараженных, очень много смертей. Наша с вами задача – не подвергнуть такой нагрузке наших врачей. Давайте постараемся остановить распространение инфекции тем, что прекратим контакты друг с другом.
Денис Майданов предложил взамен прогулок и посещения общественных мест проводить время со своими близкими, смотреть фильмы, читать книги и попросил беречь друг друга.
Денис Майданов обратился к жителям Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU