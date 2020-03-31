2020-03-31T12:25:58+03:00
Звезды

Денис Майданов призвал пензенцев оставаться дома

Певец записал видеообращение специально для жителей города
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Иван Белозерцев опубликовал ролик в социальных сетях.

- Сейчас очень важно соблюдать максимальную социальную изоляцию, чтобы оставить угрозу. Об этом мы говорили с Денисом Майдановым, и он записал специально для жителей нашей области это видео, - отметил глава региона.

Сам певец призвал горожан не рисковать своим здоровьем и оставаться дома:

- Не выходите на улицу и не содействуйте распространению инфекции. Больницы в Испании, Италии, США переполнены. Медицина их не справляется с количеством зараженных, очень много смертей. Наша с вами задача – не подвергнуть такой нагрузке наших врачей. Давайте постараемся остановить распространение инфекции тем, что прекратим контакты друг с другом.

Денис Майданов предложил взамен прогулок и посещения общественных мест проводить время со своими близкими, смотреть фильмы, читать книги и попросил беречь друг друга.

Денис Майданов обратился к жителям Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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