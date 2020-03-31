Компания «СтанкоМашСтрой» стала победителем регионального конкурса «Экспортер года»

31 Март 2020 2020-03-31T10:42:10+03:00

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Он проводился среди экспортно ориентированных предприятий региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства экономики Пензенской области.

В 2019 году доля экспортных поставок на «СтанкоМашСтрой» от общего объема производства составила 17%, и данный показатель, по сравнению с предыдущими годами, вырос на 30%. По итогам прошлого года на экспорт было отгружено более 30 единиц металлообрабатывающего оборудования различных моделей и модификаций.

Постоянными потребителями станков являются Германия, страны Балтии, Италия, Венгрия, Ирландия, Швейцария, Монголия, Казахстан. В конце прошлого года к этим государствам добавилась Украина, с предприятиями которой было заключено сразу несколько контрактов на поставку универсальных токарно-винторезных станков серии СТ 16к20.

Компания «СтанкоМашСтрой» сегодня по праву считается экспортно ориентированным предприятием, так как ведет активную работу по продвижению своей продукции на международные рынки, принимает участие во всевозможных зарубежных форумах и выставках. Победа в конкурсе «Экспортер года» позволит предприятию получить дополнительные бонусы, включая возможность бесплатного участия в престижных международных выставках с индивидуальным стендом, а также поделиться собственным опытом работы на внешних рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU