В Саранске «Мерседес» наехал на девушку на пешеходном переходе

31 Март 2020 2020-03-31T10:40:55+03:00

С 27 по 29 марта на территории Республики Мордовия зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы

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В Саранске напротив дома №40 по улице Косарева 29-летний молодой человек, управляя автомобилем «ХИНО», при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Ниссан Патфайндер» под управлением 55-летнего водителя, движущегося по главной дороге.

В результате ДТП двум пассажиркам «Ниссан Патфайндер» в МРЦКБ была оказана медицинская помощь и назначено лечение, отпущены домой; водители транспортных средств находились в трезвом состоянии, отмечает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия.

Напротив дома №7А по улице Ворошилова в Саранске 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц С200», совершила наезд на 26-летнюю девушку, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход доставлялась в ГБУЗ «МРКЦБ», где ей была оказана медицинская помощь.По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водитель транспортного средства находилась в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU