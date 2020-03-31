Жительница Пензенской области подралась с полицейской
Прокуратура Колышлейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы р. п. Колышлей в связи с применением насилия в отношении представителя власти.
Днем 22 января инспектор по делам несовершеннолетних территориального отдела МВД, в связи с проводимой доследственной проверкой, прибыла по месту жительства злоумышленницы и уведомила женщину о необходимости дачи объяснений.
Возмутившись законными требованиями, женщина нанесла инспектору удары руками в область предплечий, а затем толкнула в грудь, причинив потерпевшей физическую боль.
Подсудимая свою вину признала полностью, выразила раскаяние в содеянном.
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU