Бизнес поддержал волонтеров ОНФ Мордовии

31 Март 2020 2020-03-31T08:35:29+03:00

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В организации работы волонтерского штаба поддержку оказало региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) в Республике Мордовия.

Одна из компаний сотовой связи (Tele2) предоставила волонтерам-медикам бесплатные сим-карты. Ребята теперь могут связаться с пожилыми людьми и обсудить с ними детали заявки, поданные по горячему телефону: 8 800-200-34-11. Торговый дом «Водный мир» бесплатно доставил волонтерам питьевую воду.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, добровольцы помогают пожилым людям с покупкой продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Заявители оплачивают их при получении. В условиях распространения коронавируса волонтерский штаб ОНФ в Мордовии работает недавно, и движение очень надеется на появление новых волонтеров. Если вы хотите вступить в ряды добровольцев, достаточно отправить заявку на сайте Мывместе2020.рф.

Волонтерский штаб ОНФ в Республике Мордовия уже оказал помощь пенсионерам из Саранска и Чамзинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU