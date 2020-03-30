Александр Никишин: «Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется»

30 Март 2020 2020-03-30T18:23:56+03:00

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В начале совещания руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин сообщил последние данные по распространению коронавируса на территории региона. Напоминаем вам, что на сегодня в области зафиксированы семь человек с подтвержденным диагнозом.

- Профилактические мероприятия на территории области продолжаются. Количество тест-систем достаточное, постоянно пополняется из федерального фонда, также имеются все необходимые расходные материалы, - отметил Михаил Перекусихин.

По информации министра здравоохранения региона Александра Никишина, эпидемиологическая ситуация на территории Пензенской области стабилизируется:

- На прошлой неделе было зарегистрировано всего 2773 случая ОРВИ и гриппа, что на 43% ниже эпидпорога и на 20% меньше показателей позапрошлой недели.

Иван Белозерцев обратил внимание собравшихся на то, что, несмотря на объявленную Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочую неделю, в регионе есть нарушители.

- Продолжают работать, хотя не имеют права это делать. Сообщения об этом приходят из соцсетей. Меры будут жесткими, поскольку введение выходных необходимо для сдерживания распространения коронавируса, - отметил Иван Белозерцев.

Руководителей и собственников таких предприятий будут привлекать к административной ответственности и наказывать штрафом, а в случае, если в результате действий руководителя пострадает человек, по фактам могут быть возбуждены уголовные дела.

КСТАТИ

Все находящиеся на самоизоляции граждане могут обратиться за помощью по доставке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости на «горячую» телефонную линию. Таких обратившихся сейчас более 50 человек – это жители областного центра, Заречного, Мокшанского, Городищенского, Кузнецкого и Сердобского районов.

Для детей работающих родителей организованы дежурные группы в детских садах, но они малочисленны: сегодня в Пензе в дошкольные учреждения пришли всего 98 малышей.

- В Пензенскую область продолжают возвращаться те, кто живет, учится или работает в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимо максимально усилить контроль за состоянием здоровья и количеством контактов этих граждан, - поручил губернатор.

Глава региона сообщил о том, что силами Росгвардии будет усилено патрулирование улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU