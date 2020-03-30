В Пензенской области изменена работа МРЭО ГИБДД

30 Март 2020 2020-03-30T18:04:07+03:00

Предприняты дополнительные меры по защите от распространения коронавирусной инфекции

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Начиная с 28 марта, минимизировано личное общение в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД:

1. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче водительских удостоверений, будут осуществляться только по записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Телефоны для справок:

МРЭО ГИБДД (г. Пенза): регистрация ТС - (8412) 630 - 082, 630 - 084; приём экзаменов и выдача водительских удостоверений - (8412) 630 - 081, 630 - 388

2. Выдача разрешений на внесение изменений

в конструкцию транспортных средств - через подачу заявки посредством электронной почты.

Телефоны для справок, адреса электронной почты:

МРЭО ГИБДД (г. Пенза): (8412) 630 – 080; penmreo58@mvd.ru

При посещении регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД просим использовать средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU