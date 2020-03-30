В Пензе двое несовершеннолетних случайно отправились в «большое плавание»

30 Март 2020 2020-03-30T17:27:37+03:00

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Вчера вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из районов города посреди Суры был замечен плот, на котором дрейфовали парень и девушка. На место сразу же выехал экипаж Росгвардии.

Очевидцы произошедшего рассказали, что пара забралась на декоративный плот, желая сфотографироваться на нем. От их движений и колебания воды, арт-объект начал двигаться, попал в течение и был унесен далеко от берега. К моменту прибытия правоохранителей расстояние между ним и берегом превышало 80 метров.

Понимая опасность всей ситуации, сотрудники Росгвардии и областного «Пензенского пожарно-спасательного центра» незамедлительно приступили к спасительной операции. Двое сотрудников МЧС, снарядившись в гидрокостюмы, доплыли до плота, привязали к нему канат, а сотрудники Росгвардии вытянули арт-объект к берегу. Замерзшие и испуганные ребята благополучно выбрались на сушу, правоохранители тут же связались с родителями молодых людей. После чего парня и девушку посадили в патрульный автомобиль и доставили в ОМВД России по Пензенскому району для дальнейшего разбирательства.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин обратился ко всем родителям с просьбой пристальнее следили за своими детьми, чтоб исключить трагические последствия вблизи и на водных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU