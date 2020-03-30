Для возвращения на Родину

30 Март 2020 2020-03-30T12:38:33+03:00

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На Едином портале госуслуг запущен сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса.

Через портал госуслуг пользователи могут запросить помощь в организации возвращения на Родину. Эта информация и контактные данные обратившихся будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД России.

«Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг - мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни», - прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

ИСТОЧНИК KP.RU