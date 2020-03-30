Некоторые предприятия Мордовии продолжат работать

30 Март 2020 2020-03-30T09:36:03+03:00

Речь о производствах непрерывного цикла, а также выпуске средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, лекарственных средств

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По информации Минпромнауки республики, всего в Мордовии частично продолжат работу более 30 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе АО «Биохимик», ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ООО «Саранский светотехнический завод «Лисма».

При этом уточняется, что частично продолжающие работу предприятия обеспечивают выход на работу минимальной численности сотрудников, непосредственно задействованных в изготовлении продукции и обеспечивающих технологическую и производственную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU