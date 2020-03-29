2020-03-29T17:48:04+03:00
Общество

В понедельник в Пензе проверят торговые центры и кафе

Мэр города Андрей Лузгин поручил составить список точек, которые проигнорировали указ о нерабочей неделе и не закрылись
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в городской администрации состоялось совещание по организации мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Напоминаем вам, что в регионе временно приостановлены проведение массовых мероприятий, работа парков, ТРЦ. Всю следующую неделю не будут работать кафе, бары, рестораны (за исключением дистанционной торговли), торговые центры непродовольственной группы товаров (за исключением детских магазинов, товаров первой необходимости и аптек), кинотеатры и ночные клубы.

Начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк сообщила, что многие крупные торговые центры уже прекратили свою работу:

- В ходе объезда проверены торговые точки в микрорайонах Арбеково, ГПЗ, Шуист, Окружной и Терновке на предмет соблюдения требований постановления по торговым центрам и общепиту. В целом, предприниматели оперативно отреагировали на запрет деятельности, но есть отдельные предприятия общественного питания, которые продолжают работать.

Андрей Лузгин поручил проверить оставшиеся объекты потребительского рынка и подготовить список тех, кто не закрылся.

- В понедельник, совместно с Роспотребнадзором такие объекты будут проверены повторно, - уточнил он.

Также на совещании шла речь об обработке общественного транспорта и подъездов жилых домов и информировании горожан о мерах профилактики инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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