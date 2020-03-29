2020-03-29T13:00:17+03:00
Общество

Общественный транспорт Пензы переходит на режим выходного дня

Автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ездить с увеличенными интервалами
Анна ЧЕРНАЯ
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В связи с введением в регионе режима повышенной готовности, в Пензе вносятся изменения в расписание работы общественного транспорта.

С 28 марта до окончания режима повышенной готовности, автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы будут осуществлять свою работу с увеличенными интервалами движения.

При этом время работы в утренние и вечерние часы, а также количество маршрутов не изменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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