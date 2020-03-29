Общественный транспорт Пензы переходит на режим выходного дня
Автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ездить с увеличенными интервалами
Изменить размер текста:
В связи с введением в регионе режима повышенной готовности, в Пензе вносятся изменения в расписание работы общественного транспорта.
С 28 марта до окончания режима повышенной готовности, автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы будут осуществлять свою работу с увеличенными интервалами движения.
При этом время работы в утренние и вечерние часы, а также количество маршрутов не изменяется.
ИСТОЧНИК KP.RU