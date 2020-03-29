2020-03-29T10:12:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Тревожные нерабочие дни добавили ответственности жителям Пензы

Как тут не вспомнить Богомила Райнова и его «Что может быть лучше плохой погоды»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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Малолюдно на улицах. На центральном продовольственном рынке без исключения все торговые работники в защитных масках, перчатках. Как ни странно, к хорошим новостям последних дней отнес бы и появившуюся определенность в диагнозе 5 заболевших женщин в Пензе.

Еще больше понравились, пусть неофициально пробежавшие по городу, списки с адресами домов, где проживают горожане, контактировавшие с пятью заболевшими. Значит, есть мониторинг и, хочется верить, строгий контроль.

По официальным данным на 28 марта, в России за последние сутки заболело 228 человек. Нравится цифра выздоровевших - 49 человек.

Российские медики официально заявили о создании препарата против коронавируса. Мефлохин был разработан еще в 70-е годы прошлого века и входит в список основных лекарственных средств, рекомендованных ВОЗ для лечения и профилактики малярии. "Комсомольская правда" рассказала подробней, что это за препарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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