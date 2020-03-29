2020-03-29T08:33:16+03:00
Происшествия

50 тысяч рублей, вложенные в материалы уголовного дела, не помогли

Житель Пензенской области признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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19 сентября 2019 года мужчина, находясь в отделе МВД России по городу Кузнецку, предложил начальнику отделения дознания 50 тысяч рублей за уничтожение экспертного заключения и, как следствие, прекращение уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств) в отношение своего знакомого.

Получив отказ, мужчина положил 50 тысяч рублей в материалы уголовного дела, лежащего на столе. Противоправные действия пресечены сотрудником полиции, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

Собранные Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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