50 тысяч рублей, вложенные в материалы уголовного дела, не помогли
19 сентября 2019 года мужчина, находясь в отделе МВД России по городу Кузнецку, предложил начальнику отделения дознания 50 тысяч рублей за уничтожение экспертного заключения и, как следствие, прекращение уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств) в отношение своего знакомого.
Получив отказ, мужчина положил 50 тысяч рублей в материалы уголовного дела, лежащего на столе. Противоправные действия пресечены сотрудником полиции, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.
Собранные Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU