Пензенский школьник при покупке мотоцикла стал жертвой мошенника
По факту проводится проверка
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В пензенскую полицию обратилась с заявлением о мошенничестве 37-летняя местную жительница. Она сообщила, что ее несовершеннолетний сын на одном из сайтов объявлений наткнулся на сообщение о продаже мотоцикла за 24 тысяч рублей и связался с продавцом.
Подросток договорился о покупке техники и перечислил указанную сумму на счет банковской карты. После этого продавец перестал выходить на связь. Полицейским заявительница пояснила, что знала о подобных способах обмана.
ИСТОЧНИК KP.RU