Саранск присоединится к международной акции «Час Земли»
Она проходит ежегодно в последнюю субботу марта
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«Час Земли» с каждым годом собирает все больше сторонников: в 2019-м акцию поддержали 7500 городов в 190 странах. Ее суть проста: в этот день люди по всему миру отключают бытовые приборы и свет, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка. Таким образом неравнодушные граждане привлекают внимание к проблеме светового загрязнения и другим экологическим проблемам.
Сегодня с 20:30 до 21:30 Саранск также присоединится к акции: в городе будет погашено внешнее освещение Дома Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU