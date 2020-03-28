2020-03-28T16:50:13+03:00
Общество

Саранск присоединится к международной акции «Час Земли»

Она проходит ежегодно в последнюю субботу марта
Анна ЧЕРНАЯ
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«Час Земли» с каждым годом собирает все больше сторонников: в 2019-м акцию поддержали 7500 городов в 190 странах. Ее суть проста: в этот день люди по всему миру отключают бытовые приборы и свет, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка. Таким образом неравнодушные граждане привлекают внимание к проблеме светового загрязнения и другим экологическим проблемам.

Сегодня с 20:30 до 21:30 Саранск также присоединится к акции: в городе будет погашено внешнее освещение Дома Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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