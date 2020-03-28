2020-03-28T16:36:49+03:00
Общество

В Саранске заработала «горячая линия» для одиноких пенсионеров

Позвонив на нее, граждане могут попросить социальных работников привезти на дом лекарства и продукты
Анна ЧЕРНАЯ
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Пожилым жителям Саранска рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест и выходом из дома без крайней необходимости. Одинокие пенсионеры и маломобильные граждане могут обратиться на «горячую линию» по оказанию помощи. Звонки принимаются по телефону 39-29-29, ежедневно, с 8:30 до 17:30. Перерывов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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