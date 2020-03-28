2020-03-28T14:00:37+03:00
Общество

Пензенский зоопарк приостанавливает свою работу до 15 апреля

Об этом говорится в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте»
Анна ЧЕРНАЯ
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Пензенский зоопарк временно закрывается для посещения. В официальной группе учреждения было опубликовано следующее объявление: «Дорогие наши гости, мы дорожим здоровьем каждого из Вас! Поэтому мы принимаем дополнительные меры и делаем все возможное для защиты вашего здоровья и обеспечения вашей безопасности. Пензенский зоопарк приостанавливает свою работу с 28 марта по 15 апреля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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